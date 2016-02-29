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    Начались учения 200-тысячной исламской армии

    Учения носят название Борьба против террора

    Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Начались первые учения 200-тысячной исламской армии, состоящей из военнослужащих 20 стран, включая Турцию. 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространила газета "Сауди".

    Согласно информации, учения носят название "Борьба против террора". Военные маневры проводятся в регионе Хафар-аль-Батен на северо-востоке Саудовской Аравии.

    Наряду с 200 тыс. военнослужащих, к учениям привлечены сто боевых самолетов, сотни сухопутных боевых машин.

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