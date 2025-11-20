На заседании донорской группы подписаны соглашения по поддержке Палестины

В рамках первого заседания Группы доноров Палестины (PDG) Германия, Люксембург, Словения и Испания подписали новые соглашения об оказании дополнительной финансовой поддержки Палестинской администрации (ПА) на сумму более 82 млн евро.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила комиссар ЕС по вопросам Средиземноморья Дубравка Шуйца на совместной пресс-конференции с премьер-министром ПА Мохаммедом Мустафой в Брюсселе.

Общая сумма помощи, обещанной в этом году, составит более 88 млн евро, включая взносы, ранее сделанные Финляндией, Ирландией, Италией и Испанией.

Шуйца также указала, что в целом предоставляемые со стороны Евросоюза средства, в том числе 1,6 млрд евро в рамках многолетней комплексной программы поддержки Палестины, предоставляются через финансовый инструмент PEGASE и непосредственно связаны с обязательствами Палестины по осуществлению реформ.

По ее словам, этот механизм обеспечивает прозрачность предоставления финансовой поддержки, которая будет направлена в "правильные руки".

В заседании PDG приняли участие министры и высокопоставленные должностные лица из 60 ключевых стран, включая европейские и арабские государства, а также потенциальные доноры плана мирного урегулирования в Газе, представители международных и региональных организаций и финансовых учреждений. Участники обсудили финансовое положение Палестинской автономии, а также ход реализации реформ и восстановительных работ на Западном берегу реки Иордан и секторе Газа.