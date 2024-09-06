На юге Китая эвакуировали почти 419 тыс. жителей из-за приближения тайфуна "Яги"

Порядка 419 тыс. местных жителей провинции Хайнань были вынуждены эвакуироваться из-за приближающегося к югу Китая тайфуна "Яги".

Порядка 419 тыс. местных жителей провинции Хайнань были вынуждены эвакуироваться из-за приближающегося к югу Китая тайфуна "Яги".

Как передает Report, об этом сообщает China Daily.

"По состоянию на 9:00 пятницы по местному времени 418 257 человек покинули свои дома", - пишет издание.

"Яги" уже принес в регион проливные дожди и штормовой ветер. Как ожидается, тайфун достигнет Хайнани и провинции Гуандун во второй половине дня. Из-за приближающейся стихии власти отменили авиарейсы в этих провинциях, а также в Гонконге и Макао. Кроме того, был перекрыт мост, который соединяет Гонконг с Макао и Чжухаем.

В настоящее время синоптики отмечают, что момент порывы ветра тайфуна достигают 245 км/ч. Согласно шкале Саффира-Симпсона, такие ураганы классифицируются как ураганы четвертой категории (209-251 км/ч). Согласно прогнозам, тайфун может стать сильнейшим за последние 10 лет в этом регионе.

Кроме того, специалисты прогнозируют, что "Яги" доберется до Вьетнама и Лаоса уже к этим выходным. Вьетнамские власти объявили, что четыре аэропорта на севере страны, в том числе международный аэропорт Нойбай, будут закрыты.