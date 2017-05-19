На юге Ирака смертник подорвал автомобиль, несколько человек погибли

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Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Несколько человек погибли после того, как смертник взорвал автомобиль на контрольно-пропускном пункте на юге Ирака.

Как передает Report, об этом сoобщает РИА Новости, со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел неподалеку от нефтяных месторождений в провинции Басра, сообщает агентство, отмечая, что в результате взрыва погибли двое военнослужащих, а также несколько мирных жителей, находившихся в автобусе.