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    На юге Ирака смертник подорвал автомобиль, несколько человек погибли

    В результате взрыва погибли двое военнослужащих, а также несколько мирных жителей© Foto: AFP

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Несколько человек погибли после того, как смертник взорвал автомобиль на контрольно-пропускном пункте на юге Ирака.

    Как передает Report, об этом сoобщает РИА Новости, со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

    Инцидент произошел неподалеку от нефтяных месторождений в провинции Басра, сообщает агентство, отмечая, что в результате взрыва погибли двое военнослужащих, а также несколько мирных жителей, находившихся в автобусе.

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