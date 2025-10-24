Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    На юге Индии из-за пожара в автобусе погибли по меньшей мере 20 человек

    24 октября, 2025
    • 07:48
    На юге Индии из-за пожара в автобусе погибли по меньшей мере 20 человек

    По меньшей мере 20 человек стали жертвами возгорания туристического автобуса в штате Андхра-Прадеш на юге Индии.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Hindustan Times.

    Инцидент произошел, когда автобус компании Kaveri Travels, следовавший из Хайдарабада в Бангалор с примерно 44 пассажирами, врезался в мотоцикл на национальном шоссе.

    "Двухколесный транспорт застрял под автобусом и ударился о топливный бак, что привело к мгновенному взрыву и быстрому распространению пламени по всему автобусу", - сообщила полиция.

    Когда произошла авария, большинство пассажиров спали. Некоторые проснулись, разбили окна и выпрыгнули, но многие оказались заблокированы внутри, поскольку пламя охватило весь автобус за считанные минуты. Местные жители бросились к месту происшествия и пытались спасти пострадавших до прибытия пожарных.

    Полиция начала расследование обстоятельств аварии, предполагая, что причиной пожара могли стать неосторожное вождение и утечка топлива. Сообщается, что водители автобуса сразу после аварии скрылись с места происшествия. Их разыскивают.

