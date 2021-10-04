О нас
Report Georgia
Аудио новости

На юге Франции объявили наивысший уровень погодной опасности

На юге Франции объявили наивысший уровень погодной опасности Красный, самый высокий, уровень метеорологической опасности объявлен в департаменте Буш-дю-Рон в юго-восточной части Франции из-за обильных осадков и угрозы подтоплений. Как передает Report, об этом сообщает французская метеорологическая служба Météo Fran
Другие страны
4 октября 2021 г. 09:17
На юге Франции объявили наивысший уровень погодной опасности

Красный, самый высокий, уровень метеорологической опасности объявлен в департаменте Буш-дю-Рон в юго-восточной части Франции из-за обильных осадков и угрозы подтоплений. Как передает Report, об этом сообщает французская метеорологическая служба Météo France.

Согласно оценкам специалистов, осадки могут в некоторых районах составлять 200 мм или в ряде случаев до 240 миллиметров.

В пяти департаментах в той же части Франции введён оранжевый уровень из-за сильных дождей, гроз и возможности затопления.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Fransanın cənubunda ən yüksək meteoroloji hava təhlükəsi elan olunub
Версия на английском языке Highest meteorological hazard level declared in southern France

Экслюзивные новости

Кадровые перестановки в институтах НАНА
Кадровые перестановки в институтах НАНА
1 октября 2021 г. 23:27
Депутат Верховной Рады: Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном
Депутат Верховной Рады: "Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном"
1 октября 2021 г. 17:00
Назначен новый гендиректор издательства Азербайджан
Назначен новый гендиректор издательства "Азербайджан"
1 октября 2021 г. 16:20
Посол: Азербайджан - самый важный экономический партнер Германии на Южном Кавказе
Посол: Азербайджан - самый важный экономический партнер Германии на Южном Кавказе
1 октября 2021 г. 14:00
Педиатры о причинах распространения вируса среди детей
Педиатры о причинах распространения вируса среди детей
30 сентября 2021 г. 14:38
Проверка COVID-паспортов стала причиной столпотворения у входа в вузы
Проверка COVID-паспортов стала причиной столпотворения у входа в вузы
29 сентября 2021 г. 18:17
Посол Германии: Сточные воды Еревана загрязняют реку Араз
Посол Германии: Сточные воды Еревана загрязняют реку Араз
29 сентября 2021 г. 13:36
Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана
Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана
28 сентября 2021 г. 00:12
В память о героях…  
ФотоВ память о героях…  
27 сентября 2021 г. 15:30
Украинские эксперты и журналисты выступили с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны
Украинские эксперты и журналисты выступили с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны
27 сентября 2021 г. 11:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi