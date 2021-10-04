На юге Франции объявили наивысший уровень погодной опасности

Красный, самый высокий, уровень метеорологической опасности объявлен в департаменте Буш-дю-Рон в юго-восточной части Франции из-за обильных осадков и угрозы подтоплений. Как передает Report, об этом сообщает французская метеорологическая служба Météo Fran

Красный, самый высокий, уровень метеорологической опасности объявлен в департаменте Буш-дю-Рон в юго-восточной части Франции из-за обильных осадков и угрозы подтоплений. Как передает Report, об этом сообщает французская метеорологическая служба Météo France.

Согласно оценкам специалистов, осадки могут в некоторых районах составлять 200 мм или в ряде случаев до 240 миллиметров.

В пяти департаментах в той же части Франции введён оранжевый уровень из-за сильных дождей, гроз и возможности затопления.