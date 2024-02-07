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На японской АЭС "Фукусима-1" произошла утечка воды с содержанием радионуклидов

На японской АЭС "Фукусима-1" произошла утечка воды с содержанием радионуклидов На японской атомной электростанции "Фукусима-1" произошла утечка радиоактивной воды.
Другие страны
7 февраля 2024 г. 14:49
На японской АЭС Фукусима-1 произошла утечка воды с содержанием радионуклидов

На японской атомной электростанции "Фукусима-1" произошла утечка радиоактивной воды.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом сообщается в отчете компании-оператора Tokyo Electric Power (TEPCO).

"Сотрудники обнаружили утечку воды из трубы. Зафиксировано наличие радиоактивных элементов", - говорится в сообщении.

По информации газеты Asahi, объем утекшей воды составляет 5,5 тонны. Отмечается, что концентрация радиоактивных элементов достигла 22 млрд беккерелей. Кроме того, источник подчеркнул, что попадание радиоактивной воды в океан не было зафиксировано.

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Версия на английском языке Leak of water containing radionuclides at Japan’s Fukushima-1

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