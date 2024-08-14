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На втором энергоблоке "Фукусимы-1" произошла утечка радиоактивной воды

На втором энергоблоке "Фукусимы-1" произошла утечка радиоактивной воды Утечка 25 тонн воды, загрязненной радиоактивными материалами, произошла на втором энергоблоке аварийной АЭС "Фукусима-1".
Другие страны
14 августа 2024 г. 07:49
На втором энергоблоке Фукусимы-1 произошла утечка радиоактивной воды

Утечка 25 тонн воды, загрязненной радиоактивными материалами, произошла на втором энергоблоке аварийной АЭС "Фукусима-1".

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на оператора станции компанию Tokyo Electric Power (TEPCO).

Утечка была обнаружена после снижения уровня воды в резервуаре, который используется для оценки количества воды в бассейне для охлаждения отработавшего ядерного топлива второго реактора. В самом бассейне уровень воды в норме.

При обследовании здания реактора выяснилось, что около 25 тонн воды по канализационным системам попали в подвальные помещения. Утечки наружу не зафиксировано.

Закачка воды в бассейн для охлаждения топлива приостановлена, однако, как заверяют в TEPCO, к превышению предельной температуры топлива в 65 градусов Цельсия это не приведет. Позднее в здание второго энергоблока для более детального обследования внедрят робота.

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Версия на азербайджанском языке “Fukusima-1”in ikinci enerji blokunda radioaktiv su sızıb

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