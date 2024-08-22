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На востоке Индии из-за наводнений погибли не менее 12 человек

На востоке Индии из-за наводнений погибли не менее 12 человек В штате Трипура на востоке Индии в результате наводнений погибли не менее 12 человек, еще двое пропали без вести.
Другие страны
22 августа 2024 г. 22:23

В штате Трипура на востоке Индии в результате наводнений погибли не менее 12 человек, еще двое пропали без вести.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Hindu.

"Дожди, произошедшие в последние дни в этом регионе, вызвали многочисленные наводнения и оползни. Помимо 12 погибших, еще 2 человека числятся пропавшими без вести. В спасательной операции задействованы вертолеты Ми-17 ВВС Индии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что власти штата развернули 450 лагерей помощи, ведется эвакуация жителей затопленных районов. Во временных убежищах уже оказались более 65 тыс. человек.

Местные власти сообщили также о значительном ущербе урожаю, особенно полям риса и посадкам овощей.

Уровень воды в настоящее время превышает опасную отметку в шести округах штата. Метеорологи прогнозируют продолжение осадков 23 августа.

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