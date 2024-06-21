О нас

На востоке и юге Китая из-за наводнений погибли не менее 11 человек

На востоке и юге Китая из-за наводнений погибли не менее 11 человек Минимум 11 человек погибли из-за вызванных ливнями наводнений в восточных и южных районах Китая.
Другие страны
21 июня 2024 г. 13:07
На востоке и юге Китая из-за наводнений погибли не менее 11 человек

Минимум 11 человек погибли из-за вызванных ливнями наводнений в восточных и южных районах Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Xinhua.

По предварительным данным спасательных служб, наводнения унесли жизни двоих человек в восточной провинции Аньхой. Еще девять человек погибли в южной провинции Гуандун.

Сложная ситуация сохраняется в городе Хуаншань (провинция Аньхой), где введен режим чрезвычайного реагирования на стихийные бедствия. В отдельных районах города уровень осадков на днях превышал отметку в 405 мм.

К настоящему времени в городе Хуаншань в той или иной степени от наводнений пострадало порядка 179 тыс. человек, 11 тыс. местных жителей были эвакуированы в безопасные районы. Ливни также нанесли ущерб сельскохозяйственным культурам на площади свыше 10 тыс. гектаров. К спасательным работам в городе привлечено свыше 3 тыс. сотрудников экстренных служб.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Президент Молдовы подписала указ о начале переговоров по присоединению к ЕС
Президент Молдовы подписала указ о начале переговоров по присоединению к ЕС
21 июня 2024 г. 12:44
Один человек погиб, не менее 200 пострадали в ходе протестов в Кении
Один человек погиб, не менее 200 пострадали в ходе протестов в Кении
21 июня 2024 г. 12:25
Китай примет меры в ответ на санкции Японии против компаний КНР
Китай примет меры в ответ на санкции Японии против компаний КНР
21 июня 2024 г. 11:57
Премьер Венгрии на следующей неделе посетит Италию и Францию
Премьер Венгрии на следующей неделе посетит Италию и Францию
21 июня 2024 г. 11:39
Япония и Южная Корея проведут встречу по санкциям в отношении России и КНДР
Япония и Южная Корея проведут встречу по санкциям в отношении России и КНДР
21 июня 2024 г. 11:00
Военные Южной Кореи открыли огонь в сторону перешедших границу солдат КНДР
Военные Южной Кореи открыли огонь в сторону перешедших границу солдат КНДР
21 июня 2024 г. 10:24
На севере Италии при взрыве на заводе алюминия пострадали не менее шести человек
На севере Италии при взрыве на заводе алюминия пострадали не менее шести человек
21 июня 2024 г. 10:19
В Бангладеш намерены принять ответные меры в случае обстрелов со стороны Мьянмы
В Бангладеш намерены принять ответные меры в случае обстрелов со стороны Мьянмы
21 июня 2024 г. 09:59
МИД Южной Кореи вызвал посла РФ из-за договора с КНДР
МИД Южной Кореи вызвал посла РФ из-за договора с КНДР
21 июня 2024 г. 09:13
Месси стал рекордсменом по числу проведенных матчей на Кубке Америки
Месси стал рекордсменом по числу проведенных матчей на Кубке Америки
21 июня 2024 г. 08:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi