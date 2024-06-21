На востоке и юге Китая из-за наводнений погибли не менее 11 человек

Минимум 11 человек погибли из-за вызванных ливнями наводнений в восточных и южных районах Китая.

Минимум 11 человек погибли из-за вызванных ливнями наводнений в восточных и южных районах Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Xinhua.

По предварительным данным спасательных служб, наводнения унесли жизни двоих человек в восточной провинции Аньхой. Еще девять человек погибли в южной провинции Гуандун.

Сложная ситуация сохраняется в городе Хуаншань (провинция Аньхой), где введен режим чрезвычайного реагирования на стихийные бедствия. В отдельных районах города уровень осадков на днях превышал отметку в 405 мм.

К настоящему времени в городе Хуаншань в той или иной степени от наводнений пострадало порядка 179 тыс. человек, 11 тыс. местных жителей были эвакуированы в безопасные районы. Ливни также нанесли ущерб сельскохозяйственным культурам на площади свыше 10 тыс. гектаров. К спасательным работам в городе привлечено свыше 3 тыс. сотрудников экстренных служб.