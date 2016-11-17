На Тайване более 10 тысяч человек протестуют против однополых браков

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Тайбэе, административном центре острова Тайвань, порядка 10 тысяч человек вышли на улицы с требованием к властям не принимать законопроект об однополых браках, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Уточняется, что поводом для недовольства протестующих послужило вынесение на обсуждение в парламенте двух поправок к гражданскому кодексу острова.

"Мы не хотим, чтобы институт брака был уничтожен представителями социального меньшинства, которые полагают, что могут делать все, что им вздумается", - сказала журналистам одна из активистов, преподаватель Джози Чен.

По ее словам, потакать желаниям тех, кто пренебрегает общепринятыми нормами морали и основополагающими гражданскими убеждениями, было бы противозаконно.

Рядом с протестующими собралась группа сторонников нетрадиционной сексуальной ориентации. Каких-либо столкновений между демонстрантами не произошло.

Окончательный вариант законопроекта в декабре планируется представить в парламенте, голосование по этому поводу намечено на февраль 2017 года.