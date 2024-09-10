На севере Вьетнама число погибших из-за тайфуна "Яги" достигло 127 человек

В связи с сильнейшим паводком в ряде северных провинций Вьетнама, вызванным последствиями супертайфуна "Яги", число погибших возросло до 127 человек.

В связи с сильнейшим паводком в ряде северных провинций Вьетнама, вызванным последствиями супертайфуна "Яги", число погибших возросло до 127 человек.

Как передает Report, об этом сообщил местный новостной портал VnExpress со ссылкой на данные Департамента по управлению дамбами и предотвращению стихийных бедствий страны.

Согласно информации, по состоянию на вечер 10 сентября в населенных пунктах северного региона страны зарегистрировано 127 погибших и 54 пропавших без вести, общее число пострадавших составило 750 человек.

Отмечается, что премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь направил указание органам власти на местах обеспечить скорейшее восстановление нормальной жизни в пострадавших районах.

Ранее сообщалось о 59 погибших в результате удара супертайфуна "Яги" по северу Вьетнама. Наводнения, спровоцированные супертайфуном "Яги", нанесли ущерб свыше 188 тыс. га сельхозугодий, также погибли более 1,1 тыс. голов крупного рогатого скота и 680 тыс. домашней птицы.

По данным вьетнамского Национального комитета по реагированию на стихийные бедствия и поисково-спасательным работам, тайфун стал самым сильным для Вьетнама за последние 30 лет. Стихия привела к масштабным разрушениям зданий, объектов инфраструктуры, повреждению значительных площадей сельскохозяйственных угодий.