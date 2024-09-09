Число погибших на севере Вьетнама из-за тайфуна "Яги" выросло до 59 человек

Не менее 59 человек погибли в результате удара супертайфуна "Яги" по северу Вьетнама.

Не менее 59 человек погибли в результате удара супертайфуна "Яги" по северу Вьетнама.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил местный новостной портал VnExpress.

По его информации, люди погибли из-за оползней и паводков, вызванных ливнями, которые обрушились за последние дни на ряд районов северной части Вьетнама с приходом тайфуна.

Также сообщается, что 9 сентября в результате паводка в провинции Футхо рухнул автомобильный мост через реку, по которому в тот момент передвигались больше 10 машин, находившиеся в них 13 человек числятся пропавшими без вести. В провинции Каобанг оползень накрыл автобус, перевозивший около 20 человек, об их судьбе пока ничего неизвестно.

Тропическая депрессия с кодовым названием TD12 преобразовалась в тропический шторм "Яги" в ночь на 2 сентября возле Филиппин. Уже 4 сентября он превратился в тайфун и стал приближаться к южному побережью Китая, а оттуда направился в сторону Вьетнама. Менее чем через сутки "Яги" усилился до супертайфуна, что означает, что скорость ветра внутри него превысила 50 метров в секунду.

По данным вьетнамского Национального комитета по реагированию на стихийные бедствия и поисково-спасательным работам, тайфун стал самым сильным для Вьетнама за последние 30 лет. Стихия привела к масштабным разрушениям зданий, объектов инфраструктуры, повреждению значительных площадей сельскохозяйственных угодий.