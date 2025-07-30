На Камчатке зафиксировали извержение вулкана Ключевского после землетрясения

Извержение вулкана Ключевского в Камчатском крае зафиксировано после масштабного землетрясения в регионе.

Извержение вулкана Ключевского в Камчатском крае зафиксировано после масштабного землетрясения в регионе.

Как передает Report, это следует из сообщения камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

На прошлой неделе спасатели рекомендовали не посещать Авачинский вулкан, а также Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский из-за повышенной активности исполинов.

"Прямо сейчас, извержение Ключевского", - говорится в сообщении.

В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.