На Камчатке зафиксировали извержение вулкана Ключевского после землетрясения

Извержение вулкана Ключевского в Камчатском крае зафиксировано после масштабного землетрясения в регионе.
Как передает Report, это следует из сообщения камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
На прошлой неделе спасатели рекомендовали не посещать Авачинский вулкан, а также Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский из-за повышенной активности исполинов.
"Прямо сейчас, извержение Ключевского", - говорится в сообщении.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.