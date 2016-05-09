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    На Филиппинах стартовали президентские выборы

    На пост президента претендуют пять кандидатов

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Республике Филиппины начались выборы президента, вице-президента, сенаторов и около 18 тыс. местных чиновников, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    На пост президента претендуют пять кандидатов. По результатам опросов, лидирует Родриго Дутерте, более 22 лет занимавший пост мэра города Давао.

    На данный момент президентом Филиппин является Бенигно Акино, победивший на выборах в 2010 году.

    В стране введены повышенные меры безопасности, однако, по сообщениям местных СМИ, в провинции Кавите в результате обстрела неизвестными нескольких транспортных средств погибли семь человек. Пока неизвестно, кто совершил нападение.

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