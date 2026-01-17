На Филиппинах число жертв оползня на свалке выросло до 35

Число жертв схода оползня на мусорном полигоне в городе Себу в центральной части Филиппин возросло с 27 до 35.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABS-CBN News.

По его данным, еще один человек числится пропавшим без вести. Филиппинские спасатели продолжают поисковую операцию.

Напомним, что оползень на мусорном полигоне Себу произошел 8 января. В первые часы после инцидента под завалами были найдены живыми 12 человек. Ранее сообщалось о 10 погибших в результате инцидента.