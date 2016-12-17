МВД Польши обвинил оппозицию в попытке захвата власти

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак обвинил оппозицию в попытке захвата власти после блокировки работы сейма группой депутатов, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"Так же как и в 1992 году была попытка захватить власть, тогда удавшаяся, теми, кто не мог согласиться с результатами выборов. Так я оцениваю вчерашние события — как нелегальную попытку захвата власти", - сказал М.Блащак.

Под событиями 1992 года Балащак имеет ввиду увольнение правительства в 1992 году после ночного голосования в сейме после публикации имен тайных сотрудников коммунистических специальных служб.