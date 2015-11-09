​Могерини: Нормализация ситуации на Украине - приоритетная задача для ЕС

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ "Нормализация ситуации на Украине является одной из самых приоритетных задач для Европейского союза".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Ситуация на Украине - одна из самых приоритетных для Евросоюза. Мы приветствуем ваши усилия в процессе реформ", - заявила она.

Могерини также считает, что местные выборы в стране соответствовали "необходимым требованиям".