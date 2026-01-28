Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Мирзоян: Армения надеется на частичное открытие границ с Турцией в ближайшие недели

    Другие страны
    • 28 января, 2026
    • 16:10
    Мирзоян: Армения надеется на частичное открытие границ с Турцией в ближайшие недели

    Прогресс в нормализации отношений между Арменией и Турцией, включая полное открытие границы, установление дипломатических отношений и восстановление железной дороги Гюмри-Карс, имеет ключевое значение для укрепления региональной стабильности и процветания.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, выступая в ПАСЕ.

    "У нас действительно идет очень интенсивный и плодотворный диалог с нашими турецкими коллегами. Повестка достаточно богатая. Обеими сторонами неоднократно выражалась приверженность и готовность к тому, что конечной целью этого армяно-турецкого диалога является установление дипломатических отношений между двумя странами официально, а затем полное открытие границы и, конечно же, развитие сотрудничества", - заявил Мирзоян, отвечая на вопросы депутатов.

    По его словам, на данный момент двум странам удалось реализовать несколько мер по укреплению доверия. В частности, будет восстановлена железная дорога Гюмри-Карс, что позволит наладить торговлю по этому направлению.

    "Если говорить совершенно откровенно, вопрос не в том, о чем договоренность, вопрос - когда это произойдет. И я надеюсь, что мы увидим хотя бы частичное открытие границы в ближайшие дни и недели, а затем, в конечном итоге, полное открытие границы", - сказал глава МИД Армении.

    Армения Турция Арарат Мирзоян нормализация отношений мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ermənistan tezliklə Türkiyə ilə diplomatik münasibətlərin qurulmasına və sərhədlərin açılmasına ümid edir

    Последние новости

    17:10
    Фото

    Представители зарубежных медиа наблюдали за процессом разминирования в Агдаме

    Внутренняя политика
    16:53

    Завтра в Баку ожидаются интенсивные осадки

    Экология
    16:53

    Цены на нефть повысились после заявления Трампа об Иране - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    16:52

    МИД Украины выразил протест послу Венгрии из-за заявлений о вмешательстве в выборы

    Другие страны
    16:47

    Хакан Фидан и Аббас Арагчи обсудили ситуацию в регионе

    В регионе
    16:34

    Мирзоян: Армения рассчитывает на безвиз с ЕС в ближайшие месяцы

    В регионе
    16:32

    Дональд Трамп: Отведенное Ирану время истекает

    Другие страны
    16:28

    Мирзоян заявил о необходимости пересмотра целей наблюдательной миссии ЕС в Армении

    В регионе
    16:28

    В Азербайджан в прошлом году экстрадировали 65 человек

    Внутренняя политика
    Лента новостей