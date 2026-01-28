Мирзоян: Армения надеется на частичное открытие границ с Турцией в ближайшие недели

Прогресс в нормализации отношений между Арменией и Турцией, включая полное открытие границы, установление дипломатических отношений и восстановление железной дороги Гюмри-Карс, имеет ключевое значение для укрепления региональной стабильности и процветания.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, выступая в ПАСЕ.

"У нас действительно идет очень интенсивный и плодотворный диалог с нашими турецкими коллегами. Повестка достаточно богатая. Обеими сторонами неоднократно выражалась приверженность и готовность к тому, что конечной целью этого армяно-турецкого диалога является установление дипломатических отношений между двумя странами официально, а затем полное открытие границы и, конечно же, развитие сотрудничества", - заявил Мирзоян, отвечая на вопросы депутатов.

По его словам, на данный момент двум странам удалось реализовать несколько мер по укреплению доверия. В частности, будет восстановлена железная дорога Гюмри-Карс, что позволит наладить торговлю по этому направлению.

"Если говорить совершенно откровенно, вопрос не в том, о чем договоренность, вопрос - когда это произойдет. И я надеюсь, что мы увидим хотя бы частичное открытие границы в ближайшие дни и недели, а затем, в конечном итоге, полное открытие границы", - сказал глава МИД Армении.