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Минздрав: За минувшие сутки в секторе Газа погибли более 60 палестинцев

Минздрав: За минувшие сутки в секторе Газа погибли более 60 палестинцев За минувшие сутки в секторе Газа из-за действий израильских военных сил погибли более 60 человек, 241 пострадал.
Другие страны
28 июля 2024 г. 14:23
Минздрав: За минувшие сутки в секторе Газа погибли более 60 палестинцев

За минувшие сутки в секторе Газа из-за действий израильских военных сил погибли более 60 человек.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство здравоохранения анклава.

"В результате рейдов израильских сил за последние 24 часа в Газе было убито 66 палестинцев, еще 241 получил ранения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в общей сложности с начала военной операции армии Израиля в Газе погибли 39 324 человека, 90 830 были ранены.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников.

В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.

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Версия на английском языке Over 60 Palestinians killed in Gaza in 24 hours, health ministry says

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