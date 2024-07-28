Минздрав: За минувшие сутки в секторе Газа погибли более 60 палестинцев

За минувшие сутки в секторе Газа из-за действий израильских военных сил погибли более 60 человек, 241 пострадал.

За минувшие сутки в секторе Газа из-за действий израильских военных сил погибли более 60 человек.

Как передает Report , об этом сообщило Министерство здравоохранения анклава.

"В результате рейдов израильских сил за последние 24 часа в Газе было убито 66 палестинцев, еще 241 получил ранения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в общей сложности с начала военной операции армии Израиля в Газе погибли 39 324 человека, 90 830 были ранены.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников.

В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.