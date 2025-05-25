Минздрав Газы: Число погибших с начала эскалации приблизилось к 54 тыс.

Число погибших в результате действий Израиля в секторе Газа с 7 октября 2023 года приблизилось к 54 тыс.

Число погибших в результате действий Израиля в секторе Газа с 7 октября 2023 года приблизилось к 54 тыс.

Как передает Report, такие данные приводит Минздрав палестинского анклава на своей странице в Telegram-канале.

"За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступило 38 тел погибших, а также 204 раненых. Число погибших из-за израильских ударов с 7 октября 2023 года возросло до 53 939, еще 122 797 человек получили ранения", - подчеркивается в сообщении.

Ведомство уточняет, что приведенная статистика не включает данные больниц провинции Северная Газа из-за того, что доступ к ним затруднен.