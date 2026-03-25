Минора Кихара: Япония проведет расследование нападения на посольство Китая в Токио

Правительство Японии в среду выразило сожаление в связи с арестом офицера Сухопутных сил самообороны по подозрению в незаконном проникновении на территорию посольства Китая в Токио, пообещав принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление генсека кабмина Японии Миноры Кихара.

Он отметил, что Япония уведомила Китай о готовности профильных министерств сотрудничать для надлежащего реагирования на инцидент, произошедший накануне.

"Искренне прискорбно, что военнослужащий Сил самообороны, от которого ожидается соблюдение закона, был арестован по подозрению в незаконном проникновении", - заявил Кихара.

Kyodo отмечает, что по сообщениям представителей МИД Японии, Китай выразил несколько протестов и потребовал принятия превентивных мер.

По данным полиции Японии, младший лейтенант Сухопутных сил самообороны Кодай Мурата был арестован по подозрению в незаконном проникновении в посольство КНР после того, как его первоначально задержали сотрудники дипмиссии. На территории был найден нож, предположительно принадлежащий ему, однако в результате инцидента никто не пострадал.

По словам Кихары, полиция увеличивает число сотрудников на объекте, и дальнейшие меры будут приняты в соответствии с результатами расследования.