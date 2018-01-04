Минобороны России: Двое военных погибли при обстреле аэродрома Хмеймим

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Двое военнослужащих погибли в результате минометного обстрела аэродрома "Хмеймим" в Сирии. Как передает Report, об этом сообщает министерство обороны России.

"31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром "Хмеймим" подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков", — говорится в сообщении.

Указывается, что "сирийскими органами безопасности проводятся мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков, а также усилению режима охраны прилегающей к авиабазе территории".