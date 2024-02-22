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Министр обороны Франции посетит Армению для переговоров о поставках оружия

Министр обороны Франции посетит Армению для переговоров о поставках оружия Французская делегация во главе с министром обороны Себастьяном Лекорню в ближайшее время посетит Армению.
Другие страны
22 февраля 2024 г. 14:05
Министр обороны Франции посетит Армению для переговоров о поставках оружия

Французская делегация во главе с министром обороны Себастьяном Лекорню в ближайшее время посетит Армению.

Как передает Report, об этом он заявил в эфире радиостанции RTL.

По его словам, будут проведены переговоры о поставках систем ПВО класса земля-воздух и бронемашинах.

Лекарню также анонсировал подписание письма о намерениях с французским производителем ракетных систем MBDA относительно ПЗРК Mistral. Также будет обсуждаться обучение армянских военных в области ПВО.

"Я отправлюсь в Армению в ближайшее время во главе большой делегации парламентариев и производителей. Это первый раз в истории, когда министр обороны Франции отправляется в Армению", - отметил он.

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Версия на английском языке French Defense Minister to visit Armenia to negotiate arms supplies

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