Министр обороны Франции посетит Армению для переговоров о поставках оружия

Французская делегация во главе с министром обороны Себастьяном Лекорню в ближайшее время посетит Армению.

Французская делегация во главе с министром обороны Себастьяном Лекорню в ближайшее время посетит Армению.

Как передает Report, об этом он заявил в эфире радиостанции RTL.

По его словам, будут проведены переговоры о поставках систем ПВО класса земля-воздух и бронемашинах.

Лекарню также анонсировал подписание письма о намерениях с французским производителем ракетных систем MBDA относительно ПЗРК Mistral. Также будет обсуждаться обучение армянских военных в области ПВО.

"Я отправлюсь в Армению в ближайшее время во главе большой делегации парламентариев и производителей. Это первый раз в истории, когда министр обороны Франции отправляется в Армению", - отметил он.