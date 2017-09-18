Министерская встреча по Сирии пройдет в ООН 21 сентября

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Международная встреча высокого уровня по Сирии пройдет 21 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на полях общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Международная встреча по сирийскому кризису будет проходить 21 числа, она будет проходить в зале Совета по опеке ООН в широком формате", - сказал дипломат.

Он пояснил, что встреча, которая состоится по инициативе Европейского союза, не имеет отношения к Международной группе поддержки Сирии (МГПС), включающую около 20 стран, ООН и Лигу Арабских государств. Сопредседателями МГПС являются Россия и США.

В ООН 19-25 сентября состоится общеполитическая дискуссия Генеральной Ассамблеи, на полях которой пройдут десятки заседаний и двусторонних встреч.