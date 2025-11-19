Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    МИД: Россия сократит польскую дипмиссию в ответ на закрытие консульства в Гданьске

    Другие страны
    • 19 ноября, 2025
    • 15:08
    МИД: Россия сократит польскую дипмиссию в ответ на закрытие консульства в Гданьске

    Москва в ответ на закрытие российского генконсульства в Гданьске сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в России.

    Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    "В качестве ответной зеркальной меры российская сторона сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в России", - сказала дипломат в ответ на запрос ТАСС.

    Ранее, глава МИД Польши Радослав Сикорский в ходе выступления в Сейме заявил, что официальная Варшава приняла решение закрыть последнее работающее в стране генконсульство России в Гданьске.

    Польша Россия Генконсульство Мария Захарова Радослав Сикорский
    XİN: Rusiya Qdanskdakı konsulluğunun bağlanmasına cavab olaraq Polşanın diplomatik missiyasını azaldacaq

    Последние новости

    15:38

    Счетная палата: Цифровизация обеспечит более полную картину государственных финансов

    Финансы
    15:31

    В Азербайджане снизилось число случаев заражения ВИЧ среди наркоманов

    Здоровье
    15:31

    В Тернополе из-за ударов ВС РФ погибли 20 человек, в том числе двое детей - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    15:25
    Фото

    В село Сос вернулись 20 семей бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    15:23

    Кавелашвили: Грузия поддерживает мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном

    Внешняя политика
    15:23

    В Финляндии закроется пятая часть заправок "дочки" российской "Лукойл"

    Энергетика
    15:23

    Кыргызстан откроет третий транспортный коридор с Китаем через перевал Бедель

    В регионе
    15:21

    В Баку вынесли приговор по делу о взрыве, унесшем жизни 10 человек

    Происшествия
    15:15

    Военная делегация США обсудит в Украине завершение конфликта

    В регионе
    Лента новостей