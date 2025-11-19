МИД: Россия сократит польскую дипмиссию в ответ на закрытие консульства в Гданьске
Другие страны
- 19 ноября, 2025
- 15:08
Москва в ответ на закрытие российского генконсульства в Гданьске сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в России.
Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В качестве ответной зеркальной меры российская сторона сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в России", - сказала дипломат в ответ на запрос ТАСС.
Ранее, глава МИД Польши Радослав Сикорский в ходе выступления в Сейме заявил, что официальная Варшава приняла решение закрыть последнее работающее в стране генконсульство России в Гданьске.
Последние новости
15:38
Счетная палата: Цифровизация обеспечит более полную картину государственных финансовФинансы
15:31
В Азербайджане снизилось число случаев заражения ВИЧ среди наркомановЗдоровье
15:31
В Тернополе из-за ударов ВС РФ погибли 20 человек, в том числе двое детей - ОБНОВЛЕНО-2В регионе
15:25
Фото
В село Сос вернулись 20 семей бывших вынужденных переселенцевВнутренняя политика
15:23
Кавелашвили: Грузия поддерживает мирное соглашение между Арменией и АзербайджаномВнешняя политика
15:23
В Финляндии закроется пятая часть заправок "дочки" российской "Лукойл"Энергетика
15:23
Кыргызстан откроет третий транспортный коридор с Китаем через перевал БедельВ регионе
15:21
В Баку вынесли приговор по делу о взрыве, унесшем жизни 10 человекПроисшествия
15:15