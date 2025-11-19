МИД: Россия сократит польскую дипмиссию в ответ на закрытие консульства в Гданьске

Москва в ответ на закрытие российского генконсульства в Гданьске сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в России.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В качестве ответной зеркальной меры российская сторона сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в России", - сказала дипломат в ответ на запрос ТАСС.

Ранее, глава МИД Польши Радослав Сикорский в ходе выступления в Сейме заявил, что официальная Варшава приняла решение закрыть последнее работающее в стране генконсульство России в Гданьске.