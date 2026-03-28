    • 28 марта, 2026
    • 19:51
    Манила и Пекин возобновили переговоры по Южно-Китайскому морю и энергетической безопасности

    Филиппины и Китай на этой неделе возобновили переговоры на высоком уровне по спорному Южно-Китайскому морю, рассматривая предварительные шаги к сотрудничеству в нефтегазовой сфере, а также обсуждая вопросы поставок энергии и удобрений на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщило министерство иностранных дел Филиппин.

    Отмечается, что 11-й раунд переговоров в рамках двустороннего консультационного механизма, созданного в 2017 году, стал первой такой встречей с января 2025 года.

    Манила "твердо подтвердила свои принципиальные позиции", подняв вопросы инцидентов, угрожающих филиппинскому персоналу и рыбакам, и подчеркнув важность дипломатии, коммуникации и соблюдения международного права, говорится в заявлении ведомства.

    Обе стороны обсудили первоначальные контакты по сотрудничеству в нефтегазовой отрасли и подчеркнули важность стабильного доступа к энергоресурсам и удобрениям.

    Переговоры состоялись после того, как президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший ранее на этой неделе объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики, сославшись на перебои с поставками нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке, и сообщил о мерах по диверсификации импорта топлива, включая закупки из Китая.

    Напомним, что широкие претензии Пекина на Южно-Китайское море пересекаются с исключительными экономическими зонами нескольких государств Юго-Восточной Азии, включая Филиппины.

    Недавние морские столкновения усилили напряженность: Манила обвиняет Пекин в "опасных маневрах" и применении водометов для срыва своих миссий по снабжению в спорных районах.

    Международный арбитраж в 2016 году признал китайские претензии недействительными, однако Пекин отказался признавать это решение.

    Встреча также стала первым более широким обсуждением двусторонних отношений с марта 2023 года, нацеленным на развитие морского сотрудничества и мер по укреплению доверия, отметили в МИД Филиппин.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Китайская Народная Республика Южно-Китайское море
    Ты - Король

    Последние новости

    20:42

    Зеленский: Украина делится с Катаром опытом и профессиональными наработками в сфере безопасности

    Другие страны
    20:21

    В результате наводнения в Кении число погибших возросло до 108 человек

    Другие страны
    20:15
    Видео

    Хакан Фидан: Напряженность на Ближнем Востоке перерастает в более масштабную войну

    В регионе
    20:08

    Страны обходят тупиковую ситуацию в ВТО для реализации соглашения по электронной коммерции

    Экономика
    19:51

    Манила и Пекин возобновили переговоры по Южно-Китайскому морю и энергетической безопасности

    Другие страны
    19:41
    Фото

    Азербайджанская саблистка Полина Каспиарович завоевала бронзовую медаль в Ташкенте

    Индивидуальные
    19:38

    КСИР: сбиты американский БПЛА MQ-9 и истребитель F-16

    В регионе
    19:33
    Фото

    На дороге Губа–Хыналыг восстановлено движение автомобилей

    Инфраструктура
    19:28

    Протестующие вышли на марш в Лондоне против усиления правых политических сил

    Другие страны
    Лента новостей