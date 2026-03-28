Манила и Пекин возобновили переговоры по Южно-Китайскому морю и энергетической безопасности

Филиппины и Китай на этой неделе возобновили переговоры на высоком уровне по спорному Южно-Китайскому морю, рассматривая предварительные шаги к сотрудничеству в нефтегазовой сфере, а также обсуждая вопросы поставок энергии и удобрений на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщило министерство иностранных дел Филиппин.

Отмечается, что 11-й раунд переговоров в рамках двустороннего консультационного механизма, созданного в 2017 году, стал первой такой встречей с января 2025 года.

Манила "твердо подтвердила свои принципиальные позиции", подняв вопросы инцидентов, угрожающих филиппинскому персоналу и рыбакам, и подчеркнув важность дипломатии, коммуникации и соблюдения международного права, говорится в заявлении ведомства.

Обе стороны обсудили первоначальные контакты по сотрудничеству в нефтегазовой отрасли и подчеркнули важность стабильного доступа к энергоресурсам и удобрениям.

Переговоры состоялись после того, как президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший ранее на этой неделе объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики, сославшись на перебои с поставками нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке, и сообщил о мерах по диверсификации импорта топлива, включая закупки из Китая.

Напомним, что широкие претензии Пекина на Южно-Китайское море пересекаются с исключительными экономическими зонами нескольких государств Юго-Восточной Азии, включая Филиппины.

Недавние морские столкновения усилили напряженность: Манила обвиняет Пекин в "опасных маневрах" и применении водометов для срыва своих миссий по снабжению в спорных районах.

Международный арбитраж в 2016 году признал китайские претензии недействительными, однако Пекин отказался признавать это решение.

Встреча также стала первым более широким обсуждением двусторонних отношений с марта 2023 года, нацеленным на развитие морского сотрудничества и мер по укреплению доверия, отметили в МИД Филиппин.