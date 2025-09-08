Макрон может назначить нового премьер-министр Франции в ближайшие дни

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассмотрит возможность назначения нового премьер-министра в ближайшие дни, после того как парламент выразил недоверие нынешнему кабмину.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.

"Президент Республики принимает к сведению результаты голосования депутатов, - говорится в коммюнике. - Завтра он примет премьер-министра Франсуа Байру, чтобы принять отставку его правительства. Президент Республики назначит нового премьер-министра в ближайшие дни".

Ранее большинство депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции проголосовали против доверия правительству страны после программной речи премьер-министра Франсуа Байру. По данным телеканала LCI, Байру намерен подать прошение об отставке президенту во вторник утром. В ближайшие часы премьер-министр намерен провести совещание с членами кабмина в Матиньонском дворце.