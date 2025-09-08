ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа
    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 22:37
    Макрон может назначить нового премьер-министр Франции в ближайшие дни

    Президент Франции Эмманюэль Макрон рассмотрит возможность назначения нового премьер-министра в ближайшие дни, после того как парламент выразил недоверие нынешнему кабмину.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.

    "Президент Республики принимает к сведению результаты голосования депутатов, - говорится в коммюнике. - Завтра он примет премьер-министра Франсуа Байру, чтобы принять отставку его правительства. Президент Республики назначит нового премьер-министра в ближайшие дни".

    Ранее большинство депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции проголосовали против доверия правительству страны после программной речи премьер-министра Франсуа Байру. По данным телеканала LCI, Байру намерен подать прошение об отставке президенту во вторник утром. В ближайшие часы премьер-министр намерен провести совещание с членами кабмина в Матиньонском дворце.

    Макрон Франция отставка премьера новое назначение
    Makron yaxın günlərdə Fransaya yeni Baş nazir təyin edə bilər

