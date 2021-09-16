Макрон: Французские войска нейтрализовали главу ИГИЛ в Большой Сахаре

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о нейтрализации французскими вооруженными силами главаря группировки "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой ИГИЛ.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о нейтрализации французскими вооруженными силами главаря группировки "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой ИГИЛ.

Как передает Report, об этом написал он в Twitter .

"Аднан Абу Валид аль-Сахрауи, лидер террористической группировки "Исламское государство в Большой Сахаре", был нейтрализован французскими войсками. Это еще один крупный успех в нашей борьбе с террористическими группировками в Сахеле", - отметил Макрон.