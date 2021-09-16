О нас
Report Georgia
Аудио новости

Макрон: Французские войска нейтрализовали главу ИГИЛ в Большой Сахаре

Макрон: Французские войска нейтрализовали главу ИГИЛ в Большой Сахаре Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о нейтрализации французскими вооруженными силами главаря группировки "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой ИГИЛ.
Другие страны
16 сентября 2021 г. 03:34
Макрон: Французские войска нейтрализовали главу ИГИЛ в Большой Сахаре
Аднан Абу Валид аль-Сахрауи

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о нейтрализации французскими вооруженными силами главаря группировки "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой ИГИЛ.

Как передает Report, об этом написал он в Twitter.

"Аднан Абу Валид аль-Сахрауи, лидер террористической группировки "Исламское государство в Большой Сахаре", был нейтрализован французскими войсками. Это еще один крупный успех в нашей борьбе с террористическими группировками в Сахеле", - отметил Макрон.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Makron: “Fransa qoşunu İŞİD-in Böyük Səhradakı başçısını zərərsizləşdirib”

Экслюзивные новости

Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией
Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией
15 сентября 2021 г. 10:18
Новый глава Генассамблеи ООН обозначил приоритеты своего председательства
ФотоНовый глава Генассамблеи ООН обозначил приоритеты своего председательства
15 сентября 2021 г. 06:48
Уволен завотделом в Комитете диаспоры, пресс-секретарь назначена на новую должность
Уволен завотделом в Комитете диаспоры, пресс-секретарь назначена на новую должность
14 сентября 2021 г. 08:53
Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
13 сентября 2021 г. 16:39
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
10 сентября 2021 г. 18:59
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
10 сентября 2021 г. 18:45
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
9 сентября 2021 г. 19:21
Ты - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
ФотоТы - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
9 сентября 2021 г. 18:11
Мастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
ФотоМастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
8 сентября 2021 г. 18:24
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
8 сентября 2021 г. 16:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi