Макрон: Французские войска нейтрализовали главу ИГИЛ в Большой Сахаре
Макрон: Французские войска нейтрализовали главу ИГИЛ в Большой СахареПрезидент Франции Эмманюэль Макрон объявил о нейтрализации французскими вооруженными силами главаря группировки "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой ИГИЛ.
"Аднан Абу Валид аль-Сахрауи, лидер террористической группировки "Исламское государство в Большой Сахаре", был нейтрализован французскими войсками. Это еще один крупный успех в нашей борьбе с террористическими группировками в Сахеле", - отметил Макрон.
Adnan Abou Walid al Sahraoui, chef du groupe terroriste État islamique au Grand Sahara a été neutralisé par les forces françaises. Il s’agit d’un nouveau succès majeur dans le combat que nous menons contre les groupes terroristes au Sahel.