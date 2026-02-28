Макрон: Франция готова задействовать ресурсы для защиты своих партнеров
- 28 февраля, 2026
- 16:48
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке страна готова задействовать необходимые ресурсы "для защиты своих ближайших партнеров, если они того попросят".
Как передает Report, об этом он заявил в соцсетях.
Он также призвал к срочному заседанию Совета Безопасности ООН после ударов США и Израиля по Ирану и ответных действий Тегерана.
"Будучи верной своим принципам и сознавая свою международную ответственность, Франция запрашивает проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. Текущая эскалация опасна для всех. Она должна прекратиться. Это абсолютно необходимо для безопасности всех на Ближнем Востоке", - отметил он.
По его словам, он находится в тесном контакте с европейскими и ближневосточными партнерами в связи с ситуацией.