Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Макрон: Франция готова задействовать ресурсы для защиты своих партнеров

    Другие страны
    • 28 февраля, 2026
    • 16:48
    Макрон: Франция готова задействовать ресурсы для защиты своих партнеров

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке страна готова задействовать необходимые ресурсы "для защиты своих ближайших партнеров, если они того попросят".

    Как передает Report, об этом он заявил в соцсетях.

    Он также призвал к срочному заседанию Совета Безопасности ООН после ударов США и Израиля по Ирану и ответных действий Тегерана.

    "Будучи верной своим принципам и сознавая свою международную ответственность, Франция запрашивает проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. Текущая эскалация опасна для всех. Она должна прекратиться. Это абсолютно необходимо для безопасности всех на Ближнем Востоке", - отметил он.

    По его словам, он находится в тесном контакте с европейскими и ближневосточными партнерами в связи с ситуацией.

    Эмманюэль Макрон Совбез ООН Иран Совместная операция Израиля и США
    Makron: İranla bağlı vəziyyətə görə BMT-nin iclasının çağırılmasına nail olmağa çalışırıq

    Последние новости

    17:05

    Арагчи: Война против Ирана незаконна и будет иметь последствия

    В регионе
    17:02

    Фидан обсудил региональную обстановку с коллегами из ближневосточных стран

    В регионе
    16:51

    ООН призвала стороны конфликта "проявить благоразумие"

    Другие страны
    16:48

    Макрон: Франция готова задействовать ресурсы для защиты своих партнеров

    Другие страны
    16:38

    КСИР заявил об уничтожении американской РЛС-системы в Катаре - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    16:27

    Оман призвал США не втягиваться еще дальше в конфликт с Ираном

    В регионе
    16:23
    Видео

    В Иране число погибших в школе из-за авиаударов превысило 50 человек - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    16:21

    Арагчи рассказал Лаврову об ответных действиях Ирана против США и Израиля

    В регионе
    16:07

    Казахстан запретил своим авиакомпаниям полеты над рядом стран Ближнего Востока

    Другие страны
    Лента новостей