Lufthansa отменила свыше 400 рейсов из-за забастовки пилотов

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa отменила свыше 400 запланированных на 18 марта внутренних и международных рейсов из-за очередной забастовки пилотов. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сегодня заявлении перевозчика.

Стачка будет проводиться 18 марта в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена.

Как отмечается в заявлении авиакомпании, "будут затронуты полеты на короткие и средние расстояния". Межконтинентальные рейсы Lufthansa планирует осуществить согласно графику.

Профсоюз требует внесения изменений в существующие тарифные соглашения. Организация, в частности, выступает против планов руководства авиакомпании повысить существующий для пилотов возрастной предел для досрочного выхода на пенсию до 61 года. В настоящее время этот возраст составляет 59 лет.