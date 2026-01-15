Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Лидеры США и Венесуэлы обсудили полезные ископаемые и нацбезопасность

    Другие страны
    • 15 января, 2026
    • 06:33
    Лидеры США и Венесуэлы обсудили полезные ископаемые и нацбезопасность

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что обсудил с и.о. президента Венесуэлы Делси Родригес нефть, полезные ископаемые, торговлю и национальную безопасность.

    Как передает Report, соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

    "Мы добиваемся огромного прогресса по мере оказания поддержки в стабилизации и восстановлении Венесуэлы. Мы обсудили множество тем, в том числе нефть, ископаемые, торговлю и, разумеется, национальную безопасность", - заявил Трамп, назвав свой разговор с Родригес "очень хорошим".

    Венесуэльский лидер в свою очередь указала, что разговор прошел "в атмосфере взаимного уважения" и был "продуктивным".

    "В ходе беседы мы обсудили двустороннюю рабочую повестку на благо наших народов, а также нерешенные вопросы во взаимоотношениях между нашими правительствами", - указала она в соцсети.

    США Венесуэла Операция США в Венесуэле Дональд Трамп Делси Родригес телефонный разговор
    ABŞ və Venesuela liderləri milli təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edib

    Последние новости

    06:50

    Трамп назвал причину затягивания российско-украинской войны

    Другие страны
    06:33

    Лидеры США и Венесуэлы обсудили полезные ископаемые и нацбезопасность

    Другие страны
    06:20

    Пехлеви заявил, что признает Израиль в случае прихода к власти в Иране

    В регионе
    05:45

    Сенат отклонил резолюцию о неприменении силы против Венесуэлы без санкции Конгресса

    Другие страны
    05:09

    Обсуждено экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Нидерландами

    Внешняя политика
    04:38

    NewsNation: США перенаправили авианосную ударную группу на Ближний Восток

    Другие страны
    04:10

    Иран готов гарантировать мирный характер ядерной программы за снятие санкций

    В регионе
    03:56

    У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

    Другие страны
    03:27

    Иран закрыл свое воздушное пространство

    В регионе
    Лента новостей