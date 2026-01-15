Лидеры США и Венесуэлы обсудили полезные ископаемые и нацбезопасность

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что обсудил с и.о. президента Венесуэлы Делси Родригес нефть, полезные ископаемые, торговлю и национальную безопасность.

Как передает Report, соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

"Мы добиваемся огромного прогресса по мере оказания поддержки в стабилизации и восстановлении Венесуэлы. Мы обсудили множество тем, в том числе нефть, ископаемые, торговлю и, разумеется, национальную безопасность", - заявил Трамп, назвав свой разговор с Родригес "очень хорошим".

Венесуэльский лидер в свою очередь указала, что разговор прошел "в атмосфере взаимного уважения" и был "продуктивным".

"В ходе беседы мы обсудили двустороннюю рабочую повестку на благо наших народов, а также нерешенные вопросы во взаимоотношениях между нашими правительствами", - указала она в соцсети.