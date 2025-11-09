Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Лидер республиканцев в Сенате США рассказал о консультациях по шатдауну c демократами

    Другие страны
    • 09 ноября, 2025
    • 07:12
    Лидер республиканцев в Сенате США рассказал о консультациях по шатдауну c демократами

    Республиканцы и демократы в Сенате Конгресса США в течение последних суток провели консультации по возобновлению работы федерального правительства.

    Как передает Report, об этом заявил журналистам лидер республиканского большинства в верхней палате американского законодательного органа Джон Тьюн (от штата Южная Дакота).

    На вопрос, считает ли он конструктивными состоявшиеся консультации с участием представителей обеих партий, Тьюн ответил: "Я бы сказал, что да". Сенатор сообщил, что идет работа над новым пакетом законопроектов, направленных на возобновление финансирования правительства.

    "Думаю, мы приближаемся к готовности", - отметил он, но не привел подробностей. По словам Тьюна, пока нет уверенности в том, что эти законопроекты будут одобрены. Он не уточнил, когда может состояться голосование.

    Сенат вновь соберется днем 9 ноября. Тьюн также заверил, что члены верхней палаты не буду уходить на каникулы, пока вопрос о возобновлении работы правительства не будет решен.

    Напомним, что Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (08:00 по бакинскому времени) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

    Сенат США шатдаун консультации Республиканцы демократы

    Последние новости

    07:40
    Фото

    Мэр Нью-Йорка признал 8 ноября Днем Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    07:26

    При столкновении легковушки и фуры в РФ погибли шесть человек

    В регионе
    07:12

    Лидер республиканцев в Сенате США рассказал о консультациях по шатдауну c демократами

    Другие страны
    06:55

    В США 21-летний парень застрелил помощника шерифа его же табельным оружием

    Другие страны
    06:39
    Фото

    Тренер: Большие победы Хагана Ахмеда в шахматах еще впереди

    Индивидуальные
    06:08
    Фото

    В государственной филармонии в Баку состоялся концерт, посвященный Дню Победы

    Искусство
    05:47

    Экс-генсек НАТО назвал крупнейшее поражение альянса

    Другие страны
    05:21

    Пентагон перебросил в Европу группу стратегических бомбардировщиков B-52H

    Другие страны
    04:50

    Гризманн побил рекорд Месси в Ла Лиге

    Футбол
    Лента новостей