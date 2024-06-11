Лидер болгарских социалистов подала в отставку после поражения на парламентских выборах

Лидер коалиции "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" Корнелия Нинова объявила о своей отставке по итогам выборов в Европейский парламент и досрочных выборов в Народное собрание страны.

Лидер коалиции "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" Корнелия Нинова объявила о своей отставке по итогам выборов в Европейский парламент и досрочных выборов в Народное собрание страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила на пресс-конференции.

На выборах в болгарский парламент социалисты заняли пятое место, за них проголосовало около 7% избирателей, то есть порядка 150 тыс. человек.

"Оцениваю результаты как катастрофические, беру на себя политическую ответственность и подаю в отставку", - заявила Нинова на пресс-конференции.

Она сообщила, что БСП ждет полный предвыборный цикл, в том числе прямые выборы лидера партии, которые состоятся осенью.

"Самую большую тревогу и проблему вызывает тот факт, что Болгария оказалась на дне по избирательной активности. Исключительно низкая избирательная активность - наказание для всей политической системы", - добавила Нинова.

По данным социологических агентств, избирательная активность на голосовании 9 июня составила около 32,5%, официальные данные будут объявлены Центральной избирательной комиссией позднее.