Лавров: Война на Ближнем Востоке может спровоцировать распространение ядерного оружия

Военная операция США и Израиля против Ирана может спровоцировать распространение ядерного оружия на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Эта война (...) против Ирана, она, во-первых, может стимулировать движение в пользу создания ядерного оружия, и не только в Иране. Такое движение тут же появится в арабских странах , которые соседствуют с Ираном", - сказал Лавров.

Глава российской дипломатии отметил, что объявленная изначально цель в операции против Ирана - противодействие распространению ядерному оружию. Однако она может способствовать прямо противоположной ситуации.

"Поэтому парадоксальным образом объявленная благородная цель начать войну для того, чтобы не было распространения ядерного оружия, может стимулировать совершенно противоположные тенденции", - считает он.