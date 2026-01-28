Кубилюс: Европа в вопросе обороны пока спящий гигант

В вопросе обороны Европа также является гигантом, как в экономике и политике, но спящим гигантом.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс, выступая на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства (EDA).

"Мы живем в мире, где сила – это право, как отмечали многие лидеры на прошлой неделе в Давосе. Наш ответ на это - европейская независимость, европейская автономия и большая европейская ответственность за собственную оборону", - подчеркнул Кубилюс.

Он напомнил, что в опубликованной на прошлой неделе Стратегии национальной обороны США четко обозначены приоритеты – Индо-Тихоокеанский регион и Западное полушарие.

"Американцы сократят свое присутствие на европейском континенте", - заявил комиссар.

По его словам, это означает, что Европейский союз должен в сжатые сроки обеспечить собственную оборонную независимость - без задержек и оговорок.

"Независимость означает совместное строительство европейского столпа в НАТО - вместе в Европейском союзе, вместе в НАТО и вместе с Украиной, строя сильную экономику и оборону вместе", - отметил он.

Кубилюс подчеркнул, что основная ответственность лежит на государствах-членах ЕС, тогда как задача Европейской комиссии - помогать им через законодательство, финансирование, координацию и использование масштаба ЕС.

"Нам нужно развивать общеевропейские возможности, не только национальные, назначенные каждому государству-члену целями НАТО по возможностям", - сказал он. Речь о стратегических средствах, которые сейчас критически зависят от США, такие как стратегическая воздушная транспортировка, дозаправка в воздухе или противоракетная оборона, космические разведданные или возможности наблюдения, командования и управления и др.

"За последние 10 лет европейцы потратили 3,1 трлн евро на оборону и сегодня готовы к защите и сдерживанию [президента РФ Владимира] Путина", - заявил Кубилюс.

При этом он предупредил, что так как большая часть средств будут направлены национальным правительствам, это создаст соблазн тратить их только на национальном уровне.

"Это было бы большой ошибкой. Это лишь усилит фрагментацию и зависимость от внешних поставщиков, поскольку мы продолжим закупки за пределами европейской промышленности", - отметил комиссар, добавив, что это приведет к неэффективности, росту стоимости и задержкам поставок.

В завершение Кубилюс вновь вернулся к идее создания Европейского совета безопасности, предложенной еще в 2017–2018 годах, подчеркнув, что такой механизм мог бы способствовать лучшей координации и трансформации обороны ЕС.