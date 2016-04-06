Круз и Сандерс победили на праймериз в Висконсине

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Сенатор от Штата Техас Тед Круз одержал победу на внутрипартийных выборах в штате Висконсин. Среди демократов победу на выборах в этом штате скорее всего одержал Берни Сандерс, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Таким образом, на данный момент Круз победил в 10 штатах. Основной соперник Круза Дональд Трамп по-прежнему лидирует, однако в последнее время сдает позиции. После того, как он предложил наказывать женщин за аборты, в случае если они станут нелегальными в США, он потерял значительную часть женского электората.

Еще один удар по репутации Трампа нанес скандал с менеджером его кампании Кори Левандовски. Он обвиняется в нападении на журналистку во время одного из предвыборных мероприятий.

Как показывает опрос, проведенный в начале апреля агентством Reuters, рейтинги Круза и Трампа по стране почти сравнялись. Аналитики рассматривают победу Круза как победу лидеров республиканской партии, которые, возможно, смогут объединиться вокруг техасского сенатора, чтобы выступить против Трампа.

Следующие праймериз пройдут в крупных штатах на северо-востоке США, где по опросам Трамп имеет заметное преимущество.

Берни Сандерс, несмотря на победу в Висконсине, сильно отстает от своей основной соперницы - бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон.