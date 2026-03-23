Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Крис Райт: США намерены поставлять нефть на азиатские НПЗ и свести к минимуму спад в нефтепереработке

    Другие страны
    • 23 марта, 2026
    • 21:37
    Крис Райт: США намерены поставлять нефть на азиатские НПЗ и свести к минимуму спад в нефтепереработке

    США, обещавшие высвободить из Стратегического нефтяного резерва (СНЗ) 172 млн б/с нефти для снижения цен на нефть, подскочивших из-за войны против Ирана, начнут продавать по 1-1,5 млн б/с, доведя объем до 3 млн б/с.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министра энергетики США Криса Райта с конференции CERAWeek.

    По его словам, Азия наиболее сильно пострадала от рыночных потрясений, и обеспечение поставок на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в этот регион было приоритетной задачей для администрации президента США Дональда Трампа.

    "Мы хотим поставлять нефть на азиатские нефтеперерабатывающие заводы и свести к минимуму спад в нефтепереработке", - сказал министр.

    По его словам, мировые цены на нефть не выросли настолько, чтобы вызвать сокращение спроса.

    Глава энергетического ведомства США также заявил, что дальнейшее высвобождение нефти из СНЗ маловероятно: "США с высокой степенью вероятности не будут высвобождать дополнительные объемы нефти из Стратегического нефтяного резерва для стабилизации энергетических рынков в ходе войны с Ираном и рассматривают ряд других рычагов для снижения цен" - сообщил он.

    Среди этих рычагов, помимо повышения эффективности НПЗ, он упомянул увеличение поставок дизельного топлива на рынок.

    Крис Райт Стратегический нефтяной резерв (СНЗ) Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Ты - Король

