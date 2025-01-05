Конгресс примет несколько законопроектов по границе к инаугурации Трампа

Американские законодатели намерены в ближайшие две недели принять несколько законопроектов по вопросам ситуации на государственной границе и миграционного кризиса с тем, чтобы избранный президент США Дональд Трамп мог уже в день своей инаугурации 20 январ

Американские законодатели намерены в ближайшие две недели принять несколько законопроектов по вопросам ситуации на государственной границе и миграционного кризиса с тем, чтобы избранный президент США Дональд Трамп мог уже в день своей инаугурации 20 января их подписать.

Как передает Report , об этом в интервью телеканалу Fox News заявил спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана).

"Мы будем давать ответ по разрешению ситуации с границей. У нас есть несколько законопроектов, которые мы рассмотрим в течение следующих двух недель, то что лежит на поверхности. Мы примем их в Палате представителей и направим в Сенат с тем, чтобы когда президент Трамп вступит в должность 20 января все уже было готово", - уточнил он.

Миграционный кризис стал одним из ключевых вопросов предвыборной гонки в Соединенных Штатах, республиканцы фактически обвиняли администрацию Джо Байдена и демократов в его резком обострении.

Избранный президент США Дональд Трамп в публичных выступлениях неоднократно говорил, что после инаугурации намерен провести самую масштабную операцию по депортации нелегальных мигрантов в американской истории.