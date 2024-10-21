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Комиссия НС Армении одобрила проект регламента работы комиссий по делимитации границы

Комиссия НС Армении одобрила проект регламента работы комиссий по делимитации границы Комиссия по внешним связям Национального Собрания Армении одобрила регламент работы комиссий по делимитации границ с Азербайджаном и направила его на ратификацию в рамках пленарного заседания законодательного органа, запланированного на вторник.
Другие страны
21 октября 2024 г. 14:39
Комиссия НС Армении одобрила проект регламента работы комиссий по делимитации границы

Комиссия по внешним связям Национального Собрания Армении одобрила регламент работы комиссий по делимитации границ с Азербайджаном и направила его на ратификацию в рамках пленарного заседания законодательного органа, запланированного на вторник.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

"За" проголосовали парламентарии от партии власти - 5 человек, "против" - 3 оппозиционных депутата.

Отметим, что Азербайджан и Армения подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границы 30 августа. Регламент предусматривает организацию работ по делимитации и принятие соответствующих документов, составление протокола-описания пересечения госграницы, составление карты делимитации соответствующего масштаба, работу экспертных групп. 26 сентября Конституционный суд вынес решение по поводу регламента работы комиссий Армении и Азербайджана по делимитации границы.

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Версия на английском языке Armenian parliament committee approves regulations for border delimitation commissions
Версия на азербайджанском языке Ermənistan Azərbaycanla sərhədlərin delimitasiyası üzrə komissiyaların birgə fəaliyyəti haqqında reqlament layihəsini təsdiqləyib

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