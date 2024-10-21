Комиссия НС Армении одобрила проект регламента работы комиссий по делимитации границы

Комиссия по внешним связям Национального Собрания Армении одобрила регламент работы комиссий по делимитации границ с Азербайджаном и направила его на ратификацию в рамках пленарного заседания законодательного органа, запланированного на вторник.

Комиссия по внешним связям Национального Собрания Армении одобрила регламент работы комиссий по делимитации границ с Азербайджаном и направила его на ратификацию в рамках пленарного заседания законодательного органа, запланированного на вторник.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

"За" проголосовали парламентарии от партии власти - 5 человек, "против" - 3 оппозиционных депутата.

Отметим, что Азербайджан и Армения подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границы 30 августа. Регламент предусматривает организацию работ по делимитации и принятие соответствующих документов, составление протокола-описания пересечения госграницы, составление карты делимитации соответствующего масштаба, работу экспертных групп. 26 сентября Конституционный суд вынес решение по поводу регламента работы комиссий Армении и Азербайджана по делимитации границы.