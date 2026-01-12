Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Колумбия запускает национальный антидроновый щит после ударов США по Венесуэле

    12 января, 2026
    08:51
    Колумбия объявила о запуске Национального антидронового щита после ударов США по Венесуэле.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на издание Defence Blog.

    Проект стоимостью 6,2 трлн колумбийских песо (около 1,6 млрд долларов) направлен на усиление защиты воздушного пространства страны на фоне роста региональных угроз, сообщило Министерство обороны Колумбии.

    Программа предусматривает создание общенациональной системы обнаружения и нейтрализации беспилотников, которая охватит приграничные районы, критическую инфраструктуру, аэропорты и крупные города.

    В ведомстве отметили, что решение было принято в ускоренном режиме после американских ударов по объектам ПВО Венесуэлы.

    Антидроновый щит будет включать многоуровневую архитектуру с датчиками раннего обнаружения, средствами радиоэлектронной борьбы, физическими перехватчиками и единой системой управления. Проект называют крупнейшей инвестицией Колумбии в защиту воздушного пространства за всю историю страны.

    Первый этап реализации стартует уже 16 января с закрытых консультаций с международными компаниями и правительственными делегациями. Развертывание системы будет происходить поэтапно после выбора поставщиков, а финансирование обеспечено в рамках бюджетного планирования на 2026 год.

    Kolumbiya ABŞ-nin Venesuelaya endirdiyi zərbələrdən sonra milli antidron qalxanını işə salır
    Colombia launches major counter-drone program after US hits Venezuela

