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    Коалиция во главе с США задействует сухопутные войска в Сирии и Ираке

    Ранее Барак Обама заявлял, что США не собираются ввязываться в новую масштабную войну в Сирии и Ираке

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Коалиция задействует сухопутные войска в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) в Сирии и Ираке. 

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом телеканалу CNBC заявил министр обороны США Эштон Картер.

    Ранее президент США Барак Обама заявлял, что США не собираются ввязываться в новую масштабную войну в Сирии и Ираке. Так, во время обращения к нации 7 декабря Обама отметил, что это приведет "к гибели тысяч военнослужащих и к иссушению ресурсов".

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