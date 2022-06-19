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Коалиция Макрона не получила абсолютного большинства по итогам второго тура выборов

Коалиция Макрона не получила абсолютного большинства по итогам второго тура выборов Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» (Ensemble!) по итогам второго тура выборов не получила абсолютного большинства мест в национальном собрании.
Другие страны
19 июня 2022 г. 23:20
Коалиция Макрона не получила абсолютного большинства по итогам второго тура выборов

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" (Ensemble!) по итогам второго тура выборов не получила абсолютного большинства мест в национальном собрании.

Как передает Report, об этом сообщает газета Le Monde.

В коалиции, помимо основанной Макроном партии "Возрождение" (ранее именовавшейся "Вперед, Республика!"), входит центристская партия "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать". Объединение получит от 205 до 235 мандатов в Нацсобрании, обеспечив себе таким образом простое большинство.

На втором месте располагается "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона, который получит от 170 до 190 мандатов, на третьем - партия Марин Ле Пен "Национальное объединение". Она получила от 75 до 95 мандатов, в десять раз больше, чем ранее.

Первый тур правящий блок "Вместе!" и коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (NUPES) завершили практически с одинаковым результатом, набрав 25,7% и 25,6% голосов соответственно.

На предыдущих парламентских выборах в 2017 году партия президента Эммануэля Макрона "Вперед, Республика!" и ее союзники получили большинство в Национальном собрании. Группа "Вперед, Республика!" насчитывает 308 депутатов; Демократическое движение (MoDem) и связанные с ним партии имеют 42 депутата; объединенная группа партии "Действовать" и Союза демократов и независимых, созданная в ноябре 2017 года, насчитывает 9 депутатов.

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Версия на азербайджанском языке Makronun koalisiyası seçkilərin ikinci turunda mütləq səs çoxluğu qazana bilməyib

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