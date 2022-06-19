Коалиция Макрона не получила абсолютного большинства по итогам второго тура выборов

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» (Ensemble!) по итогам второго тура выборов не получила абсолютного большинства мест в национальном собрании.

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" (Ensemble!) по итогам второго тура выборов не получила абсолютного большинства мест в национальном собрании.

Как передает Report, об этом сообщает газета Le Monde .

В коалиции, помимо основанной Макроном партии "Возрождение" (ранее именовавшейся "Вперед, Республика!"), входит центристская партия "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать". Объединение получит от 205 до 235 мандатов в Нацсобрании, обеспечив себе таким образом простое большинство.

На втором месте располагается "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона, который получит от 170 до 190 мандатов, на третьем - партия Марин Ле Пен "Национальное объединение". Она получила от 75 до 95 мандатов, в десять раз больше, чем ранее.

Первый тур правящий блок "Вместе!" и коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (NUPES) завершили практически с одинаковым результатом, набрав 25,7% и 25,6% голосов соответственно.

На предыдущих парламентских выборах в 2017 году партия президента Эммануэля Макрона "Вперед, Республика!" и ее союзники получили большинство в Национальном собрании. Группа "Вперед, Республика!" насчитывает 308 депутатов; Демократическое движение (MoDem) и связанные с ним партии имеют 42 депутата; объединенная группа партии "Действовать" и Союза демократов и независимых, созданная в ноябре 2017 года, насчитывает 9 депутатов.