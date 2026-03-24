Китай заявил Японии протест в связи с нападением на посольство в Токио

Китай направил официальный протест Японии в связи с инцидентом, который в МИД КНР охарактеризовали как "силовое проникновение" на территорию своего посольства в Токио.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя МИД Линь Цзяня.

По словам Линь Цзяня, во вторник утром неизвестный, назвавшийся действующим офицером Сил самообороны Японии, перелез через стену и незаконно проник на территорию китайской дипмиссии в Токио.

"Задержанный признал, что его действия были незаконными, и высказал угрозы убийством в адрес китайского дипломатического персонала, прикрываясь религиозными мотивами", - заявил представитель МИД КНР.

Пекин призвал Токио провести тщательное расследование инцидента.