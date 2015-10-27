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    Керри за один визит объедет все страны Центральной Азии

    Госсекретарь поедет в Бишкек, Самарканд, Астану, Душанбе и Ашхабад

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри в конце октября – начале ноября за одну поездку посетит все страны центральной Азии, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Госдепартамента.

    «Госсекретарь поедет в Бишкек, Самарканд, Астану, Душанбе и Ашхабад, чтобы провести двусторонние переговоры с высокопоставленными представителями правительства в каждой стране. Это будет первый визит госсекретаря Керри в Центральную Азию и первый визит госсекретаря США во все пять центральноазиатских республик в ходе одной поездки», — заявили в ведомстве.

    В Бишкеке Керри откроет кампус Американского университета, а в Самарканде встретится с главами МИД всех пяти стран.

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