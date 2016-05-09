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    ​Кэмерон: В случае выхода Великобритании из ЕС Европе грозит война

    Этот шаг будет безрассудным и безответственным

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/  Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон считает, что возможное отделение Великобритании от Евросоюза увеличивает риск войны в Европе. Как сообщает Report, об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на выдержки из речи, с которой премьер должен будет выступить сегодня в Лондоне.

    По мнению британского премьера, именно ЕС помог объединить страны, которые "вгрызались в глотки друг друга десятилетиями", и нет никаких гарантий, что "мир и стабильность" региона не окажется под угрозой в случае отделения Великобритании.

    Кэмерон, будучи противником выхода объединенного королевства из состава ЕС, уверен, что этот шаг будет "безрассудным и безответственным". "Если мы останемся, мы знаем, что нас ждет. Если мы уйдем, это будет настоящим прыжком в темноту", — приводит The Telegraph его слова.

    С точки зрения британского премьера, в первую очередь отделение Британии от Евросоюза негативно скажется на обычных гражданах.

    Референдум по вопросу отделения Великобритании от Евросоюза состоится 23 июня. 

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