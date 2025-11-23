Келлог: США не хотят повторения истории с минскими соглашениями

США не хотят, чтобы в ходе урегулирования российско-украинского конфликта повторилась ситуация с минскими соглашениями.

Как передает Report, об этом заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог в эфире Fox News.

По его словам, Вашингтон готов частично гарантировать соблюдение будущей сделки.

"Мы не хотим возвращения Будапештского меморандума. Мы не хотим повторения "Минска-1" или "Минска-2". Часть гарантий ляжет на США", – сказал Келлог.

Первые минские соглашения были подписаны трехсторонней контактной группой из уполномоченных России, Украины и ОБСЕ в сентябре 2014 года, они завершили активную часть боевых действий на юго-востоке Украины.

Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 году в районе Дебальцево и были подписаны при участии Германии и Франции. Договоренности предусматривали прекращение огня на востоке Украины, обмен пленными по принципу "всех на всех", безопасный доступ для колонн с гуманитарной помощью и прочее.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил после начала полномасштабного вторжения РФ, что не намерен заключать с Москвой соглашения, подобные минским.