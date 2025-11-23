Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Келлог: США не хотят повторения истории с минскими соглашениями

    Другие страны
    • 23 ноября, 2025
    • 11:08
    Келлог: США не хотят повторения истории с минскими соглашениями

    США не хотят, чтобы в ходе урегулирования российско-украинского конфликта повторилась ситуация с минскими соглашениями.

    Как передает Report, об этом заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог в эфире Fox News.

    По его словам, Вашингтон готов частично гарантировать соблюдение будущей сделки.

    "Мы не хотим возвращения Будапештского меморандума. Мы не хотим повторения "Минска-1" или "Минска-2". Часть гарантий ляжет на США", – сказал Келлог.

    Первые минские соглашения были подписаны трехсторонней контактной группой из уполномоченных России, Украины и ОБСЕ в сентябре 2014 года, они завершили активную часть боевых действий на юго-востоке Украины.

    Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 году в районе Дебальцево и были подписаны при участии Германии и Франции. Договоренности предусматривали прекращение огня на востоке Украины, обмен пленными по принципу "всех на всех", безопасный доступ для колонн с гуманитарной помощью и прочее.

    Президент Украины Владимир Зеленский говорил после начала полномасштабного вторжения РФ, что не намерен заключать с Москвой соглашения, подобные минским.

