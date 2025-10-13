Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Кая Каллас: Трамп сделал возможным достижение мира на Ближнем востоке

    • 13 октября, 2025
    • 11:42
    Кая Каллас: Трамп сделал возможным достижение мира на Ближнем востоке

    Глава Европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула особую роль президента США Дональда Трампа в достижении мира между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, освобождение израильских заложников.

    Как передает Report, об этом она написала на своей странице в социальной сети "Х".

    "Освобождение заложников - это большой успех дипломатии и важная веха на пути к миру. Президент Трамп сделал этот прорыв возможным", - написала Каллас отметив, что достижение мира в Газе будет трудным процессом.

    По ее словам реализация план установления мира требует международной поддержки. Она также анонсировала возобновление миссии ЕС по наблюдению за пограничным переходом сектора Газы с Египтом.

    "ЕС готов внести свой вклад. В среду возобновится гражданская миссия по наблюдению за пограничным переходом между Газой и Египтом. Эта миссия может сыграть важную роль в поддержке прекращения огня", - заключила Каллас.

    Отметим, что в понедельник утром ХАМАС освободил первых 7 израильских заложников.

    Kaya Kallas: Tramp Yaxın Şərqdə sülhə nail olmağı mümkün etdi

