    Кая Каллас: Дорожная карта ЕС по обороне включает 9 направлений

    Другие страны
    • 16 октября, 2025
    • 16:56
    Кая Каллас: Дорожная карта ЕС по обороне включает 9 направлений

    Антидроновая система защиты границ Евросоюза должна быть полностью готова к концу 2027 года.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава европейской дипломатии и политики безопасности Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания коллегии Еврокомиссии, на которой утверждена дорожная карта оборонной готовности ЕС.

    По словам Каллас, Россия в настоящее время не располагает возможностями для нападения на страны ЕС, однако в ближайшие годы она может восстановить потенциал, поэтому "опасность не исчезнет даже после окончания войны в Украине".

    Дорожная карта, разработанная странами-членами ЕС, определяет 9 ключевых направлений по обороне в соответствии с целями НАТО.

    Каллас подчеркнула, что государства ЕС должны действовать совместно, поскольку "ни одна страна не является достаточно большой, чтобы справиться в одиночку".

    Одним из первых совместных проектов станет формирование "коалиции дронов" под руководством Нидерландов и Латвии.

    "Дроны уже меняют характер войны. Защита от них больше не является опцией, а необходимостью", - отметила она.

    Кроме того, страны ЕС намерены увеличить долю совместных закупок вооружений до 40% оборонных расходов к 2027 году, чтобы снизить издержки и стимулировать рост оборонной промышленности.

    Каллас добавила, что Украина остается "первой линией обороны Европы".

    В рамках дорожной карты ЕС планирует создать дроновый альянс с Украиной уже к началу следующего года.

    "Украинская оборонная промышленность и их инновации в сфере дронов - это бесценный опыт, на котором мы должны строить совместное будущее", - добавила она.

    Kaja Kallas: EU defense roadmap includes 9 directions

