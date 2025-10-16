Кая Каллас: Дорожная карта ЕС по обороне включает 9 направлений

Антидроновая система защиты границ Евросоюза должна быть полностью готова к концу 2027 года.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава европейской дипломатии и политики безопасности Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания коллегии Еврокомиссии, на которой утверждена дорожная карта оборонной готовности ЕС.

По словам Каллас, Россия в настоящее время не располагает возможностями для нападения на страны ЕС, однако в ближайшие годы она может восстановить потенциал, поэтому "опасность не исчезнет даже после окончания войны в Украине".

Дорожная карта, разработанная странами-членами ЕС, определяет 9 ключевых направлений по обороне в соответствии с целями НАТО.

Каллас подчеркнула, что государства ЕС должны действовать совместно, поскольку "ни одна страна не является достаточно большой, чтобы справиться в одиночку".

Одним из первых совместных проектов станет формирование "коалиции дронов" под руководством Нидерландов и Латвии.

"Дроны уже меняют характер войны. Защита от них больше не является опцией, а необходимостью", - отметила она.

Кроме того, страны ЕС намерены увеличить долю совместных закупок вооружений до 40% оборонных расходов к 2027 году, чтобы снизить издержки и стимулировать рост оборонной промышленности.

Каллас добавила, что Украина остается "первой линией обороны Европы".

В рамках дорожной карты ЕС планирует создать дроновый альянс с Украиной уже к началу следующего года.

"Украинская оборонная промышленность и их инновации в сфере дронов - это бесценный опыт, на котором мы должны строить совместное будущее", - добавила она.