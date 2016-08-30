В Совбезе состоялся третий раунд предварительного голосования по кандидатуре следующего Генерального секретаря ООН

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ В Совете Безопасности ООН состоялся третий раунд предварительного голосования по кандидатуре следующего Генерального секретаря. Как сообщает Report, эта процедура прошла за закрытыми дверями.

К настоящему времени на пост Генерального секретаря ООН официально претендуют 10 кандидатов. Шесть из них - из Восточной Европы: Срджян Керим из Македонии, Данило Тюрк из Словении, Ирина Бокова из Болгарии, Наталья Герман из Республики Молдова, Вук Еремич из Сербии и Мирослав Лайчак из Словакии. В списке кандидатов также Антонью Гутерриш из Португалии, Хелен Кларк из Новой Зеландии, Сусана Малькорра из Аргентины и Кристиана Фигерес из Коста-Рики.

Ранее было 12 кандидатов. Однако Весна Пусич из Хорватии и Игор Лукшич из Черногории недавно отказались от "предвыборной гонки".

Генеральный секретарь назначается Генеральной Ассамблеей ООН по рекомендации Совета Безопасности.

Ранее в Совете Безопасности прошли уже два раунда голосования. Кроме того, каждый кандидат принял участие в неформальном диалоге с членами Генеральной Ассамблеи, ответил на вопросы представителей гражданского общества, провел встречу с сотрудниками ООН.